شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 16 /5 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 16/5/2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها: الأهلى يتوج ببطولة أفريقيا للطائرة على حساب الترجى التونسى، عودة عاشور وضم حفنى وأوناجم لقائمة الزمالك لمواجهة الطلائع، واتحاد الكرة يعلن إقامة نهائى كأس مصر القديم 21 يوليو، وغزل المحلة يهزم إيسترن كومبانى بهدف الندرى.

الأهلى يتوج ببطولة أفريقيا للطائرة على حساب الترجى التونسى

توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى بلقب بطولة أفريقيا للأندية فى النسخة التى اختتمت بتونس بالفوز على الترجى التونسى.

جدول مباريات الدوري الممتاز كاملا.. وينتهى 30 أغسطس

أعلنت لجنة المسابقات برابطة أندية الدوري الممتاز باقي مباريات الدوري حتى نهايته يومى 29 و30 أغسطس المقبل، وجاء كالتالي :

خاض حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات ‏استشفائية على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

الأهلي يشكر ليفربول ومحمد صلاح بسبب الاحتفال مع مؤمن زكريا