شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 16/5/2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها: الأهلي يشكر ليفربول ومحمد صلاح؛ بسبب الاحتفال مع مؤمن زكريا، وإعلان قائمة المحترفين المبدئية لمباراتى غينيا وإثيوبيا، والأهلى يتوج ببطولة أفريقيا للطائرة على حساب الترجى التونسى، عودة عاشور وضم حفنى وأوناجم لقائمة الزمالك لمواجهة الطلائع.

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى نادي ليفربول الإنجليزي يهنئه وجماهيره بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.