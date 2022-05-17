شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الإثنين 16 / 5 / 2022 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين، تسجيل العديد من الأهداف في المباراتين اللتين أقيمتا في منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري، الولى بين المحلة وإيسترن كومباني، والمباراة الثانية بين المصري وسموحة.

غزل المحلة يهزم إيسترن كومبانى بهدف الندرى

نجح فريق غزل المحلة فى تحقيق فوز غال وثمين على منافسه إيسترن كومبانى بهدف دون رد، أحرزه أحمد الندرى بالشوط الأول في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المحلة، في إطار مباريات الجولة الـ19 للدورى، ليرتفع رصيد المحلة إلى 24 نقطة فى المركز التاسع بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد إيسترن عند 11 نقطة فى المركز قبل الأخير بالدورى ويتعقد موقفه كثيرا فى البقاء بالمسابقة.

سموحة يعزز موقعه في المربع الذهبي بالفوز على المصري البورسعيدي 2-1

فاز فريق سموحة على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم لسموحة حمدي علاء في الدقيقة 20 من هجمة مرتدة سريعة، وعزز مروان حمدي تقدم سموحة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 40 من متابعة لتسديدة قوية من خارج المنطقة، ونجح حسن علي لاعب المصري البورسعيدي في إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 85 .

بهذه النتيجة عزز سموحة موقعه فى المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.