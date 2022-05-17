شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الإثنين 16 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء اليوم الإثنين مباراتان ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر الدوري، الأولى جمعت غزل المحلة مع ايسترن كومباني، والثانية جمعت سموحة مع المصري.

وجدول ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:



جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

غزل المحلة يهزم إيسترن كومبانى 1 / 0

نجح فريق غزل المحلة فى تحقيق فوز غال وثمين على منافسه إيسترن كومبانى بهدف دون رد، أحرزه أحمد الندرى بالشوط الأول في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المحلة، في إطار مباريات الجولة الـ19 للدورى، ليرتفع رصيد المحلة إلى 24 نقطة فى المركز التاسع بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد إيسترن عند 11 نقطة فى المركز قبل الأخير بالدورى ويتعقد موقفه كثيرا فى البقاء بالمسابقة.

وامتلك لاعبو المحلة زمام الشوط الأول تماما ودانت لهم السيطرة بشكل كبير بفضل تحركات لاعبو الوسط أحمد الندرى وباولن فوافى ووليد مصطفى ومن امامهم عبده يحيي الذين مثلوا خطورة كبيرة على مرمى أحمد دعدور حارس مرمى الضيوف.

في المقابل اعتمد ايسترن كومبانى على الهجمات المرتدة عن طريق احمد متعب وبن عيفية وأحمد أمين أوفا إلا أن ثلاثى الدفاع المحلاوى بازوكا وفتح الله وخالد سامى نجحوا في إفسادها قبل وصولها لحارس مرمى الفريق عمرو شعبان ليطلق أحمد حمدى حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم زعيم الغربية على إيسترن كومبانى بهدف دون رد.

سموحة يفوز على المصري البورسعيدي 2-1

فاز فريق سموحة على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم لسموحة حمدي علاء في الدقيقة 20 من هجمة مرتدة سريعة، وعزز مروان حمدي تقدم سموحة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 40 من متابعة لتسديدة قوية من خارج المنطقة، ونجح حسن علي لاعب المصري البورسعيدي في إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 85 .

بهذه النتيجة عزز سموحة موقعه فى المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.