شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الزمالك وطلائع الجيش غدا بالدورى المصرى، ويعاونه أحمد توفيق ووائل شعبان مساعدان، وهشام الفلال حكم رابع، ومحمود عاشور حكم فيديو ومحمد عبد العزيز حكم مساعد فيديو.

وعاد المغربى محمد أوناجم، صانع ألعاب الزمالك، لقائمة الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها غدا، فى إطار فعاليات الجولة الـ19 للدورى بعد غياب 45 يوما.

وجاءت قائمة الزمالك فى لقاء طلائع الجيش على النحو التالى:-

فى حراسة المرمى.. محمد أبو جبل - محمد عواد

فى الدفاع.. محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود الونش - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثى.

فى الوسط.. إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - أحمد زيزو - أيمن حفنى.

فى الهجوم.. عمر السعيد - سيف الجزيرى - سيف جعفر.

يذكر أن آخر مباراة خاضها محمد أوناجم مع الزمالك كانت أمام ساجرادا الأنجولى فى الجولة السادسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى الأول من ابريل الماضى ومن وقتها خرج صانع الألعاب المغربى من حسابات المدير الفنى للزمالك تماما.

وارتبط اسم اوناجم بالرحيل عن الزمالك بنهاية الموسم الجارى فى ظل هبوط مستواه وابتعاده عن المشاركة بشكل أساسى ورغبة اللاعب فى اللعب، بالإضافة إلى ارتباط اسمه بالانتقال للوداد المغربى.