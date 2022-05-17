شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 16 مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم الإثنين 16 مايو 2022، وشهد النادي الأحمر العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: تتويج فريق الكرة الطائرة ببطولة إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوط وتتويج فريق السلة بدوري سوبر السلة.
حصل أليو ديانح وياسر إبراهيم، لاعبا الأهلي، على راحة من مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وفقًا للرؤية الطبية بعد شكوى الثنائي عقب مباراة وفاق سطيف التي أقيمت أمس الأول على ملعب 5 يوليو، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.
واشتكى ديانج من ألم في الركبة، فيما اشتكى ياسر إبراهيم من ألم في العضلة الخلفية، وأجرى الثنائي أشعة وعلى ضوء نتيجتها يتحدد البرنامج الخاص بهما وفرص مشاركتهما في التدريبات الجماعية.
خاض حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي التي تقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 في بطولة الدوري الممتاز.
وأدى حمدي فتحي جلسة في "الجيم"، فيما قام عبد المنعم بالجري حول الملعب، وذلك وفقًا للبرنامج الخاص بهما للتخلص من حالة الإجهاد.
حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي، بعد التتويج ببطولة أفريقيا للأندية على حساب الترجي التونسي الشقيق.
وأشاد مجلس الإدارة بالأداء المتميز للاعبي «رجال طائرة الأهلي» على مدار البطولة، خاصة المباراة الختامية التي انتهت منذ قليل وبذل فيها جميع عناصر الفريق جهودًا كبيرة، واستحقوا اللقب عن جدارة.
توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى بلقب بطولة أفريقيا للأندية فى النسخة التى اختتمت بتونس بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى النهائى.
وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس.
أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم، الاثنين، مواعيد مباريات كأس مصر موسم 2020 - 2021، وأعلنت إدارة المسابقات مواعيد بطولتي كأس مصر، وتم تحديد يوم 21 يوليو موعدًا لنهائي بطولة كأس مصر لموسم 2020 / 2021.
الأهلي يلتقي مع بيراميدز في ربع النهائي ببطولة كأس مصر 2021 والتى لم تنته بعد، وتقام المباراة يوم الأحد 26 يونيو المقبل باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة والنصف مساءً.
أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وآخر مماثلًا إلى رئيس نادي وفاق سطيف، لتوجيه الشكر والتحية لهما وللجماهير الجزائرية، لما لاقته بعثة الأهلي من اهتمام ورعاية، وكرم ضيافة طوال فترة تواجدها في بلدها الثاني الجزائر الشقيق.
وأبدى النادي الأهلي امتنانه للأشقاء على حسن الاستقبال والروح الرياضية والأجواء الطيبة التي جرت فيها مباراة العودة في نصف نهائي دوري الأبطال بين الشقيقين الأهلي ووفاق سطيف.
أعلنت لجنة المسابقات برابطة أندية الدوري المصري الممتاز عن باقي مباريات بطولة الدوري، بعدما خاضت الأندية 18جولة.
وجاءت مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري لنهاية الموسم على النحو الآتي:
أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى نادي ليفربول الإنجليزي، يهنئه وجماهيره بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي. وأكد النادي فى خطابه على عظيم شكره وامتنانه وجماهيره على اللفتة الرائعة التى قام بها لاعبو ليفربول، وعلى رأسهم ابن مصر محمد صلاح، أثناء احتفالهم بالكأس مع نجم الأهلي ومصر مؤمن زكريا.
تلك اللحظة التى لمست القلوب وعكست عراقة النادي الإنجليزي، وقيمة ابن مصر محمد صلاح الذى يفخر جميع المصريين بالمكانة الرفيعة والنجاح الباهر الذى يحققه مع ناديه فى كل البطولات.