شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 16 مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم الإثنين 16 مايو 2022، وشهد النادي الأحمر العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: تتويج فريق الكرة الطائرة ببطولة إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوط وتتويج فريق السلة بدوري سوبر السلة.

حصل أليو ديانح وياسر إبراهيم، لاعبا الأهلي، على راحة من ‏مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وفقًا للرؤية الطبية بعد شكوى الثنائي عقب ‏مباراة وفاق سطيف التي أقيمت أمس الأول على ملعب 5 يوليو، في إياب الدور نصف النهائي ‏لدوري أبطال إفريقيا وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.‏

واشتكى ديانج من ألم في الركبة، فيما اشتكى ياسر إبراهيم من ألم في العضلة الخلفية، وأجرى ‏الثنائي أشعة وعلى ضوء نتيجتها يتحدد البرنامج الخاص بهما وفرص مشاركتهما في ‏التدريبات الجماعية.‏

حمدي وعبد المنعم يخوضان تدريبات تأهيلية بمران الأهلي

خاض حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات ‏استشفائية على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏البنك الأهلي التي تقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏