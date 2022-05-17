شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعزز موقعه في المربع الذهبي بالفوز على المصري البورسعيدي 2-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سموحة على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم لسموحة حمدي علاء في الدقيقة 20 من هجمة مرتدة سريعة، وعزز مروان حمدي تقدم سموحة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 40 من متابعة لتسديدة قوية من خارج المنطقة، ونجح حسن علي لاعب المصري البورسعيدي في إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 85 .

بهذه النتيجة عزز سموحة موقعه فى المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.

بينما استمر المصرى البورسعيدى المباراة عند النقطة 20 فى المركز الثاني عشر بترتيب جدول الدورى المصرى بعدما خاض 17 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 بينما خسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

وضم تشكيل سموحة كلا من:

حراسة المرمى : الهاني سليمان.

خط الدفاع: أحمد حكم – رجب نبيل – خالد عبد الفتاح – شريف رضا.

خط الوسط: حمدي علاء – محمد كناريا – حسين فيصل – صديق أوجولا.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي - مروان حمدي.

وضم تشكيل المصري كلا من:

حراسة المرمى : عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي – إسلام المزين – أحمد علاء – هيثم لعيوني.

خط الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى – حسن علي – محمد عنتر – محمد جريندو.

خط الهجوم: عمرو مرعي

ونجح طاقم تحكيم المباراة في اتخاذ قرارات تحكيمية صحيحة خاصة حكم المساعد الثاني سامي هلهل الذي تألق في قراراته التحكيمية.