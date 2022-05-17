شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم تتويج الأهلي بلقب دوري سوبر السلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، مودي الجارحي درع دوري سوبر السلة، عقب الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الفاصلة لتحديد بطل النسخة الحالية من دوري السوبر.

كما قام لاعبو سلة الأهلي بتقليد رئيس النادي الأهلي الميداليات الخاصة بالمركز الأول وبطل دوري السوبر، كما سبق وفعلها فريق كرة القدم عقب التتويج بلقب السوبر الأفريقي، تقديرا منهم لمجلس الإدارة ولرئيس النادي على الدعم الكبير الذي يقدمه لفريق كرة السلة.

وتُوج فريق كرة السلة بنادى الأهلى بلقب دورى سوبر كرة السلة رجال بعد التغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 88/75 فى المباراة الخامسة والفاصلة بين الفريقين لحسم البطل.

وجاءت نتيجة الأشواط بالتعادل فى الفترة الأولى 14/14، وفى الفترة الثانية أنهى الاتحاد الشوط لصالحه 31/33، وفى الفترة الثالثة تقدم الأهلى 60/47.

وكان الأهلى والاتحاد قد تعادلا فى عدد مرات الفوز فى الجولات الأربع الأولى 2/2 فتم اللجوء للمباراة الخامسة لتفصل بينهما.

وبذلك حقق أوجستى بوش البطولة الخامسة له مع الأهلى، حيث سبق وتُوج ببطولة منطقة القاهرة والبطولة العربية ودورى المرتبط وكأس مصر وأخيرا دورى السوبر.