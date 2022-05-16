إعلان قائمة المحترفين المبدئية لمنتخب مصر استعدادًا لمباراتي غينيا وإثيوبيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن ايهاب جلال، القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج استعدادا لمعسكر مباراتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولي والثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023، والمقرر لهما يوما 5 و9 يونيو المقبل.

وضمت القائمة المبدئية للمحترفين كلا من:

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

محمد النني (آرسنال الإنجليزي).

محمود حسن تريزيجيه (باشاك شهير التركي).

عمر مرموش (شتوتجارت الألماني).

مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي).

أحمد حسن كوكا (قونيا سبور التركي).

مصطفي فتحي (التعاون السعودي).

أحمد حمدي (مونتريال الكندي).

سام مرسي (إيبسويتش الإنجليزي).

أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي).

كريم حافظ (يني مالتيا التركي).