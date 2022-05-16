شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يقلص تقدم سموحة بهدف لحسن علي في الدقيقة 85.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حسن علي، لاعب المصري البورسعيدي، في إحراز الهدف الأول لفريقه أمام سموحة في الدقيقة 85 لتصبح النتيجة 2-1 في المباراة التي تجمعهما باستاد برج العرب في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم لسموحة حمدي علاء في الدقيقة 20 من هجمة مرتدة سريعة، وعزز مروان حمدي تقدم سموحة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 40 من متابعة لتسديدة قوية من خارج المنطقة.

ويضم تشكيل سموحة كلا من:

حراسة المرمى : الهاني سليمان.

خط الدفاع: أحمد حكم – رجب نبيل – خالد عبد الفتاح – شريف رضا.

خط الوسط: حمدي علاء – محمد كناريا – حسين فيصل – صديق أوجولا.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي - مروان حمدي.

ويضم تشكيل المصري كلا من:

حراسة المرمى : عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي – إسلام المزين – أحمد علاء – هيثم لعيوني.

خط الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى – حسن علي – محمد عنتر – محمد جريندو.

خط الهجوم: عمرو مرعي

سموحة يدخل مباراة اليوم وهو فى المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

بينما يدخل المصرى البورسعيدى المباراة بالنقطة 19 فى المركز الحادى عشر بترتيب جدول الدورى المصرى، بعدما خاض 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 بينما خسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكهم مثلها.

ونجح طاقم تحكيم المباراة في اتخاذ قرارات تحكيمية صحيحة خاصة حكم المساعد الثاني سامي هلهل الذي تألق في قراراته التحكيمية.