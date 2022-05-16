شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المباريات الـ11 الأخيرة للزمالك في الدورى هذا الموسم .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب قطار الدورى هذا الموسم من نهايته بعدما أعلنت لجنة المسابقات برابطة أندية الدوري الممتاز باقي مباريات الدوري حتى نهايته يومى 29 و30 أغسطس المقبل، وجاءت مواعيد مباريات فريق الزمالك المتبقية بالمسابقة كالتالى:













الجولة 24.. الثلاثاء 12/ 7/ 2022.. الزمالك × المقاولون العرب على ستاد القاهرة.. الساعة 6:30

الجولة 25.. السبت 16/ 7/ 2022.. غزل المحلة × الزمالك على ستاد غزل المحلة.. الساعة 6:30

الجولة 26.. الأحد 24/ 7/ 2022.. الزمالك × سموحة على ستاد القاهرة.. الساعة 9:00

الجولة 27.. الخميس 28/ 7/ 2022.. فيوتشر × الزمالك على ستاد السلام.. الساعة 9:00

الجولة 28.. الاثنين 1/ 8/ 2022.. الزمالك × بيراميدز على ستاد القاهرة.. الساعة 9:00

الجولة 29.. الجمعة 5/ 8/ 2022.. الجونة × الزمالك على ستاد خالد بشارة.. الساعة 9:00

الجولة 30.. الاثنين 8/ 8/ 2022.. الزمالك × المقاصة على ستاد القاهرة.. الساعة 9:00

الجولة 31.. الجمعة 19/ 8/ 2022.. فاركو × الزمالك على ستاد الإسكندرية.. الساعة 9:00

الجولة 32.. أحد أيام 32 – 24/ 8/ 2022.. الزمالك × الاتحاد السكندرى على ستاد القاهرة

الجولة 33.. أحد أيام 26 – 27/ 8/ 2022.. المصرى × الزمالك على ستاد برج العرب

الجولة 34.. أحد أيام 29 – 30/ 8/ 2022.. الزمالك × الشرقية للدخان على ستاد القاهرة

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش غدا في إطار مباريات الجولة الـ 19 من الدورى، على استاد القاهرة.