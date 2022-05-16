شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي وعبد المنعم يخوضان تدريبات تأهيلية بمران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات ‏استشفائية على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏البنك الأهلي التي تقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وأدى حمدي فتحي جلسة في "الجيم"، فيما قام عبد المنعم بالجري حول الملعب، وذلك وفقًا ‏للبرنامج الخاص بهما للتخلص من حالة الإجهاد.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، ‏وأكد الجهاز الفني على غلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الانتهاء من مباراة وفاق ‏سطيف والتركيز في بطولة الدوري الممتاز.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، جلسة مع اللاعبين داخل الملعب للحديث عن تحديات ‏المرحلة المقبلة التي تبدأ بمباراة البنك الأهلي يوم الأربعاء المقبل.‏

وخاض الأهلي فقرة إحماء في بداية المران تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال ثم خاض الفريق فقرة ‏تدريبات الكرة.‏

وأدى حمدي فتحي جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق، كما قام محمد عبد المنعم بالجري حول ‏الملعب، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم الثنائي بتنفيذه للتخلص من حالة الإجهاد.‏

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة أمس بعد العودة من الجزائر والانتهاء من مباراة وفاق ‏سطيف في إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 ‏وحسم الفريق تأهله لملاقاة الوداد المغربي في نهائي البطولة.