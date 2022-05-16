شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي وعبد المنعم يخوضان تدريبات تأهيلية بمران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي التي تقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 في بطولة الدوري الممتاز.
وأدى حمدي فتحي جلسة في "الجيم"، فيما قام عبد المنعم بالجري حول الملعب، وذلك وفقًا للبرنامج الخاص بهما للتخلص من حالة الإجهاد.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، وأكد الجهاز الفني على غلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الانتهاء من مباراة وفاق سطيف والتركيز في بطولة الدوري الممتاز.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 في بطولة الدوري الممتاز.
وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، جلسة مع اللاعبين داخل الملعب للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة التي تبدأ بمباراة البنك الأهلي يوم الأربعاء المقبل.
وخاض الأهلي فقرة إحماء في بداية المران تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال ثم خاض الفريق فقرة تدريبات الكرة.
وأدى حمدي فتحي جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق، كما قام محمد عبد المنعم بالجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم الثنائي بتنفيذه للتخلص من حالة الإجهاد.
وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة أمس بعد العودة من الجزائر والانتهاء من مباراة وفاق سطيف في إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 وحسم الفريق تأهله لملاقاة الوداد المغربي في نهائي البطولة.