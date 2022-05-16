شكرا لقرائتكم خبر عن استعداداً لاجتماعات "الواد".. وزير الرياضة يلتقى رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بعد وصوله القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الاثنين،ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" عقب وصوله إلى القاهرة لترأس اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واجتماع المكتب التنفيذى.

رحب وزير الشباب والرياضة برئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، وأعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى، متمنياً لهم طيب الإقامة فى بلدهم الثانى مصر، والتوفيق فى اجتماعاتهم التى تستضيفها مصر فى الفترة ١٧-٢٠ مايو الجارى.

أكد الدكتور أشرف صبحى على تضافر الجهود بين الوزارة و المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات واللجنة المنظمة للاجتماعات لتوفير كافة الاحتياجات والأمور اللوجستية المطلوبة؛ سعياً لتنظيمها على أعلى مستوى على غرار الأحداث والفعاليات الكبرى التى تستضيفها مصر.