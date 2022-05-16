حفل تكريم من اتحاد الكرة لفينجادا قبل مغادرة القاهرة

القاهرة - سامية سيد -

أقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، حفل تكريم للبرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، قبل مغادرة القاهرة.

ووجه مجلس إدارة اتحاد الكرة الشكر إلى نيلو فينجادا على الفترة التي قضاها متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

ودخل هانى رمزى، المدرب العام السابق للمنتخب الوطنى، دائرة المرشحين لتولى منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء عقد البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الحالى للاتحاد.

وفتح مسئولو اتحاد الكرة باب المفاوضات مع علاء نبيل ليدخل هانى رمزى فى دائرة المرشحين، حيث ستشهد الأيام القليلة المقبلة حسم اسم المدير الفنى للاتحاد.

يذكر أن هانى رمزى تولى منصب المدرب المساعد بجهاز خافيير أجيرى فى المنتخب، والذي خرج من دور الـ16 لبطولة كاس الأمم الأفريقية لعام 2019، كما تولى تدريب العديد من أندية الدورى الممتازابرزهم وادى دجلة وإنبى.