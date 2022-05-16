شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يحتفلون بالتتويج بلقب دوري سوبر السلة على حساب الاتحاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت الفرحة على وجوه لاعبي الأهلي لكرة السلة عقب التتويج بلقب دوري سوبر السلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الفاصلة لتحديد بطل النسخة الحالية من دوري السلة.

وتوج فريق كرة السلة بنادى الأهلى بلقب دورى سوبر كرة السلة رجال بعد التغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 88/75 فى المباراة الخامسة والفاصلةبين الفريقين لحسم البطل.

وجاءت نتيجة الأشواط بالتعادل فى الفترة الأولى 14/14 وفى الفترة الثانية أنهى الاتحاد الشوط لصالحه 31/33 وفى الثالث تقدم الاهلى 60/47

وكان الاهلى والاتحاد قد تعادلا فى عدد مرات الفوز فى الجولات الأربعة الأولى 2/2 فتم اللجوء للمباراة الخامسة لتفصل بينهما.

وبذلك حقق اوجستى بوش البطولة الخامسة له مع الأهلى، حيث سبق وتوج ببطولة منطقة القاهرة والبطولة العربية ودورى المرتبط وكأس مصر وأخيرا دورى السوبر.