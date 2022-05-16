شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 16 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 16 / 5 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها عودة محمد أوناجم، لاعب وسط الفريق، إلى قائمة المباريات مرة أخرى، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا، بعد غياب طويل عن دخول قوائم مباريات الزمالك.

محمد أوناجم يعود لقائمة الزمالك بعد غياب 45 يوما

عاد المغربى محمد أوناجم، صانع ألعاب الزمالك، لقائمة الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها غدا، في إطار فعاليات الجولة الـ19 للدورى بعد غياب 45 يوما.

3 متغيرات في قائمة الزمالك أمام الطلائع

شهدت قائمة الزمالك التي أعلنها البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش غدًا في الجولة الـ19 للدورى 3 متغيرات عن قائمة الفريق في مباراته الأخيرة أمام إنبى والتي خسرها الفريق الأبيض بثنائية مقابل لا شيء.

البديل يحسم مصير 5 لاعبين في الزمالك

استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك على تأجيل مصير بعض اللاعبين، سواء بالبقاء أو الرحيل نهاية الموسم الحالي، وذلك وفقا لإمكانية التعاقد مع بديل سوبر في المراكز التي يشغلها هؤلاء اللاعبين، وهو ما سيتحدد مع نهاية الموسم الحالي عقب رفع الإيقاف ومنع الزمالك من القيد.

5 مواجهات نارية تنتظر الزمالك فى الدور الثانى بالدورى

ينتظر فريق الزمالك 5 مباريات قوية فى الدور الثانى من منافسات بطولة الدورى، حيث سيواجه الفريق الأبيض نظيره سموحة وفيوتشر وبيراميدز وفاركو والمصرى البورسعيدى.

عودة عاشور وضم حفنى وأوناجم لقائمة الزمالك لمواجهة الطلائع

أعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة فريقه استعدادًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدوري الممتاز

أعلنت رابطة الأندية، اليوم الإثنين، جدول مباريات الدوري الممتاز بداية من مواجهات الجولة الـ24 بالمسابقة وحتى الجولة الأخيرة الـ34. وتبدأ مواجهات الجولة الـ24 بالدوري بداية من 12 يوليو المقبل، فيما تُقام مواجهات الجولة 25 فى 16 من الشهر ذاته.

فيريرا يعالج العقم التهديفى للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

يحرص البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك علي معالجة بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الأخيرة والتي تسببت في خسارة الفريق لبعض النقاط المهمة في مشوار الحفاظ علي لقب الدورى للموسم الثاني علي التوالي.

الزمالك يواجه أسوان فى كأس مصر "القديم" 23 مايو باستاد المقاولون العرب

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائى كأس مصر القديم 2020 - 2021 يوم 23 مايو الجارى باستاد المقاولون العرب فى التاسعة مساءً.

فيما حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة 26 يونيو المقبل موعدا لمباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر للموسم القديم 2020 - 2021، باستاد القاهرة الدولى وتقام المباراة فى التاسعة والنصف مساءً.

تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المتبقية فى الدورى الممتاز

أعلنت لجنة المسابقات برابطة أندية الدوري الممتاز باقي مباريات الدوري حتى نهايته يومى 29 و30 أغسطس المقبل،

سلبية مسحة "سلة الزمالك" قبل السفر إلى رواندا للمشاركة فى بطولة أفريقيا

تأكدت سلبية المسحة الطبية التى أجريت لجميع لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني لكرة السلة بنادي الزمالك استعداداً للسفر إلى رواندا غدا، الثلاثاء، للمشاركة فى بطولة أفريقيا والمقررة إقامتها في الفترة من 21 إلى 28 مايو الحالي.

الزمالك يلتقى الداخلية فى دور الـ32 بكأس مصر 13 يونيو باستاد القاهرة

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 13 يونيو المقبل موعدًا لمباراة الزمالك والداخلية فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر باستاد القاهرة الدولى فى تمام الثامنة مساء.

يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، معسكرًا مغلقًا عقب خوض التدريب الجماعى للفريق الذى سيقام فى الرابعة عصرًا، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش غدًا.