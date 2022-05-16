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الأهلى يتوج بدورى سوبر السلة على حساب الاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - تُوج فريق كرة السلة بنادى الأهلى بلقب دورى سوبر كرة السلة رجال بعد التغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 88/75 فى المباراة الخامسة والفاصلة بين الفريقين لحسم البطل.

 

وجاءت نتيجة الأشواط بالتعادل فى الفترة الأولى 14/14، وفى الفترة الثانية أنهى الاتحاد الشوط لصالحه 31/33، وفى الفترة الثالثة تقدم الأهلى 60/47.

 

وكان الأهلى والاتحاد قد تعادلا فى عدد مرات الفوز فى الجولات الأربع الأولى 2/2 فتم اللجوء للمباراة الخامسة لتفصل بينهما.

 

وبذلك حقق أوجستى بوش البطولة الخامسة له مع الأهلى، حيث سبق وتُوج ببطولة منطقة القاهرة والبطولة العربية ودورى المرتبط وكأس مصر وأخيرا دورى السوبر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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