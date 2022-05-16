شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال وجهاز المنتخب يتابع مباراة المصرى وسموحة من المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، علي متابعة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة، من خلال مدرجات استاد برج العرب الذي يستضيف اللقاء في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

نجح فريق سموحة في إنهاء الشوط الأول لصالحه بالتقدم بهدفين نظيفين على نظيره المصري البورسعيدي، وتقدم لسموحة حمدي علاء في الدقيقة 20 من هجمة مرتدة سريعة، وعزز مروان حمدي تقدم سموحة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 40 من متابعة لتسديدة قوية من خارج المنطقة.

سموحة يدخل مباراة اليوم وهو فى المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

بينما يدخل المصرى البورسعيدى المباراة بالنقطة 19 فى المركز الحادى عشر بترتيب جدول الدورى المصرى، بعدما خاض 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 بينما خسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكهم مثلها.