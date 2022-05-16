شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة لاعبى الأهلى للطائرة بعد الفوز على الترجى والتتويج ببطولة أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا من فرحة لاعبى فريق الأهلى لكرة الطائرة بعد الفوز على الترجى التونسى والتتويج ببطولة كأس أفريقيا للأندية بنتيجة 3/1، حيث أنهى فريق الأهلى الشوط الرابع بنتيجة 25/17 ليتوج بالبطولة.



فرحة الفريق

دخل لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري في فرحة عارمة عقب التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية فى النسخة التى اختتمت بتونس.



الاهلى يحتفل

وتُوج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى، بلقب بطولة أفريقيا للأندية فى النسخة التى اختتمت بتونس بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى النهائى.



علم مصر

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 3/0، فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس.



فرحة لاعبى الأهلى ببطولة افريقيا للأندية

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره الجمارك النيجيري بنتيجة 3 /0 فى ربع نهائى البطولة.



فرحة لاعبي الاهلى

ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره Mwu الإثيوبى بنتيجة 3/0، فى إطار دور الـ16 ببطولة أفريقيا لأندية الرجال المقامة فى تونس.

لقطة الفوز بالمباراة والبطلة

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار ثانى مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس بعد الفوز بأول مواجهاته بالمنافسة أمام القليبى التونسى بنتيجة 3 /0 الأحد قبل الماضى.



نتيجة المباراة

وتُوج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى، بلقب بطولة أفريقيا للأندية فى النسخة التى اختتمت بتونس بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى النهائى.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 3/0، فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره الجمارك النيجيري بنتيجة 3 /0 فى ربع نهائى البطولة.

ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره Mwu الإثيوبى بنتيجة 3/0، فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا لأندية الرجال المقامة فى تونس.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار ثانى مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس بعد الفوز بأول مواجهاته بالمنافسة أمام القليبى التونسى بنتيجة 3 /0 الأحد قبل الماضى.