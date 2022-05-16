شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان قائمة المحترفين المبدئية لمباراتى غينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج استعدادا لمعسكر مباراتي غينيا وإثيوبيا، في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، والمقرر لهما يومي 5 و 9 يونيو المقبل.

وضمت القائمة المبدئية للمحترفين كلا من :

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

مصطفى فتحي ( التعاون السعودي )

محمود حسن تريزيجيه ( باشاك شهير التركي )

أحمد حمدي ( مونتريال الكندي )

أحمد حسن كوكا (قونيا سبور التركي)

محمد النني (آرسنال الإنجليزي)

مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي)

سام مرسي (إيبسويتش الإنجليزي)

عمر مرموش (شتوتجارت الألماني)

أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)

كريم حافظ (يني مالتيا التركي)