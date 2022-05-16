شكرا لقرائتكم خبر عن 3 متغيرات في قائمة الزمالك أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة الزمالك التي أعلنها البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش غدًا في الجولة الـ19 للدورى 3 متغيرات عن قائمة الفريق في مباراته الأخيرة أمام إنبى والتي خسرها الفريق الأبيض بثنائية مقابل لا شيء.

وجاءت قائمة الزمالك في لقاء طلائع الجيش على النحو التالى:

فى حراسة المرمى.. محمد أبو جبل - محمد عواد

فى الدفاع.. محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود الونش - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثى.

فى الوسط.. إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - أحمد زيزو - أيمن حفنى.

فى الهجوم.. عمر السعيد - سيف الجزيرى - سيف جعفر.

بينما كانت قائمة الفريق الأبيض في لقائه أمام إنبى كالتالى :-

وتضم قائمة الزمالك كلا من :

محمد أبو جبل ومحمد عواد في حراسة المرمى.

فى الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي.

فى الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ورزاق سيسيه وسيف جعفر وسيد عبد الله.

فى الهجوم: سيف الجزيري وعمر السعيد.

قائمتى الفريق يلاحظ خروج طارق حامد بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في لقاء إنبى ، بينما خرج رزاق سيسيه وسيد نيمار لأسباب فنية ، بينما ضم المدير الفني إمام عاشور العائد من الإيقاف وأيمن حفنى والمغربى محمد أوناجم .

ويحتل الزمالك المركز الأول في ترتيب مسابقة الدوري العام، بعدما خاض الفريق الأبيض 18 مباراة، فاز في 13 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.