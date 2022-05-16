اخبار الرياضه

3 متغيرات في قائمة الزمالك أمام الطلائع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 متغيرات في قائمة الزمالك أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة الزمالك التي أعلنها البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش غدًا في الجولة الـ19 للدورى 3 متغيرات عن قائمة الفريق في مباراته الأخيرة أمام إنبى والتي خسرها الفريق الأبيض بثنائية مقابل لا شيء.

وجاءت قائمة الزمالك في لقاء طلائع الجيش على النحو التالى:

فى حراسة المرمى.. محمد أبو جبل - محمد عواد 

فى الدفاع.. محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود الونش - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثى.

فى الوسط.. إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - أحمد زيزو - أيمن حفنى.

فى الهجوم.. عمر السعيد - سيف الجزيرى - سيف جعفر.

بينما كانت قائمة الفريق الأبيض في لقائه أمام إنبى كالتالى :-

وتضم قائمة الزمالك كلا من :

محمد أبو جبل ومحمد عواد في حراسة المرمى.

فى الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي.

فى الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ورزاق سيسيه وسيف جعفر وسيد عبد الله.

فى الهجوم: سيف الجزيري وعمر السعيد.

 قائمتى الفريق يلاحظ خروج طارق حامد بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في لقاء إنبى ، بينما خرج رزاق سيسيه وسيد لأسباب فنية ، بينما ضم المدير الفني إمام عاشور العائد من الإيقاف وأيمن حفنى والمغربى محمد أوناجم .

ويحتل الزمالك المركز الأول في ترتيب مسابقة الدوري العام، بعدما خاض الفريق الأبيض 18 مباراة، فاز في 13 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.

 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا