الشوط الأول.. سموحة يتقدم على المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين

سموحة يدخل مباراة اليوم وهو فى المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

بينما يدخل المصرى البورسعيدى المباراة بالنقطة 19 فى المركز الحادى عشر بترتيب جدول الدورى المصرى بعدما خاض 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 بينما خسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكهم مثلها.