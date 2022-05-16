شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. سموحة يتقدم على المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سموحة في إنهاء الشوط الأول لصالحه بالتقدم بهدفين نظيفين على نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي تجمعهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتقدم لسموحة حمدي علاء في الدقيقة 20 من هجمة مرتدة سريعة ، وعزز مروان حمدي تقدم سموحة باحراز الهدف الثاني في الدقيقة 40 من متابعة لتسديدة قوية من خارج المنطقة.
سموحة يدخل مباراة اليوم وهو فى المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.
بينما يدخل المصرى البورسعيدى المباراة بالنقطة 19 فى المركز الحادى عشر بترتيب جدول الدورى المصرى بعدما خاض 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 بينما خسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكهم مثلها.
ويضم تشكيل سموحة كل من:
حراسة المرمى : الهاني سليمان.
خط الدفاع: أحمد حكم – رجب نبيل – خالد عبد الفتاح – شريف رضا.
خط الوسط: حمدي علاء – محمد كناريا – حسين فيصل – صديق أوجولا.
خط الهجوم: عبد الكبير الوادي - مروان حمدي.
ويضم تشكيل المصري كل من:
حراسة المرمى : عصام ثروت.
خط الدفاع: كريم العراقي – إسلام المزين – أحمد علاء – هيثم لعيوني.
خط الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى – حسن علي – محمد عنتر – محمد جريندو.
خط الهجوم: عمرو مرعي