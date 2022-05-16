شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح ديانج وياسر راحة من تدريب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أليو ديانح وياسر إبراهيم، لاعبا الأهلي، على راحة من ‏مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وفقًا للرؤية الطبية بعد شكوى الثنائي عقب ‏مباراة وفاق سطيف التي أقيمت أمس الأول على ملعب 5 يوليو، في إياب الدور نصف النهائي ‏لدوري أبطال إفريقيا وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.‏

واشتكى ديانج من ألم في الركبة، فيما اشتكى ياسر إبراهيم من ألم في العضلة الخلفية، وأجرى ‏الثنائي أشعة وعلى ضوء نتيجتها يتحدد البرنامج الخاص بهما وفرص مشاركتهما في ‏التدريبات الجماعية.‏

واكتفى ديانج وياسر إبراهيم بجلستي علاج طبيعي وتدريبات في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم ‏مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي التي تقام يوم الأربعاء المقبل ضمن ‏مافسات الجولة الـ19 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وكان فريق الكرة بالأهلي قد عاد إلى القاهرة صباح أمس الأحد قادمًا من الجزائر بعد انتهاء ‏مباراة وفاق سطيف.‏

واستأنف الفريق تدريباته اليوم، التي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة في بداية التحضير ‏لمباراة البنك الأهلي.