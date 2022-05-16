شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح ديانج وياسر راحة من تدريب اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصل أليو ديانح وياسر إبراهيم، لاعبا الأهلي، على راحة من مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وفقًا للرؤية الطبية بعد شكوى الثنائي عقب مباراة وفاق سطيف التي أقيمت أمس الأول على ملعب 5 يوليو، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.
واشتكى ديانج من ألم في الركبة، فيما اشتكى ياسر إبراهيم من ألم في العضلة الخلفية، وأجرى الثنائي أشعة وعلى ضوء نتيجتها يتحدد البرنامج الخاص بهما وفرص مشاركتهما في التدريبات الجماعية.
واكتفى ديانج وياسر إبراهيم بجلستي علاج طبيعي وتدريبات في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي التي تقام يوم الأربعاء المقبل ضمن مافسات الجولة الـ19 في بطولة الدوري الممتاز.
وكان فريق الكرة بالأهلي قد عاد إلى القاهرة صباح أمس الأحد قادمًا من الجزائر بعد انتهاء مباراة وفاق سطيف.
واستأنف الفريق تدريباته اليوم، التي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة في بداية التحضير لمباراة البنك الأهلي.