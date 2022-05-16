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مروان حمدي يعزز تقدم سموحة بهدف ثاني أمام المصري .. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - عزز مروان حمدي لاعب سموحة تقدم فريقه ، على نظيره المصري البورسعيدي بعد إحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 40 ، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الممتاز.

ويضم تشكيل سموحة كل من

حراسة المرمى : الهاني سليمان.

خط الدفاع: أحمد حكم – رجب نبيل – خالد عبد الفتاح – شريف رضا.

خط الوسط: حمدي علاء – محمد كناريا – حسين فيصل – صديق أوجولا.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي - مروان حمدي.

 

ويضم تشكيل المصري كل من

 

حراسة المرمى : عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي – إسلام المزين – أحمد علاء – هيثم لعيوني.

خط الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى – حسن علي – محمد عنتر – محمد جريندو.

خط الهجوم: عمرو مرعي

 

سموحة يدخل مباراة اليوم وهو فى المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

 

بينما يدخل المصرى البورسعيدى المباراة بالنقطة 19 فى المركز الحادى عشر بترتيب جدول الدورى المصرى بعدما خاض 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7  بينما خسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكهم مثلها.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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