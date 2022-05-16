شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه في الزمالك لدخول جنش في صفقات تبادلية الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية داخل إدارة الزمالك لدخول محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق المعار إلى فيوتشر فى صفقات تبادلية فى الصيف المقبل عقب عودته من الإعارة، فى ظل عدم حاجة الفريق الفنية له بالإضافة لاعتراض النادى على بعض البنود الجديدة فى عقد جنش الأخير الذى وقعه الموسم الماضى.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن جنش سيدخل ضمن صفقات تبادلية والاقرب مع نادى فيوتشر فى ظل رغبة إدارة النادى فى التعاقد مع احمد عاطف مهاجم فيوتشر واستعادة عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن للفريق، فى المقابل فان إدارة الزمالك ترغب فى الغاء الشرط الجزائى فى عقد جنش وهو ما يرفضه الحارس فى الوقت الراهن مما يجعل عودته وقيده فى صفوف الزمالك امر صعب.

من ناحية أخرى عاد المغربى محمد أوناجم، صانع ألعاب الزمالك، لقائمة الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها غدا، فى إطار فعاليات الجولة الـ19 للدورى بعد غياب 45 يوما.

وجاءت قائمة الزمالك فى لقاء طلائع الجيش على النحو التالى:-

فى حراسة المرمى.. محمد أبو جبل - محمد عواد

فى الدفاع.. محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود الونش - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثى.

فى الوسط.. إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - أحمد زيزو - أيمن حفنى.

فى الهجوم.. عمر السعيد - سيف الجزيرى - سيف جعفر.

يذكر أن آخر مباراة خاضها محمد أوناجم مع الزمالك كانت أمام ساجرادا الأنجولى فى الجولة السادسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى الأول من ابريل الماضى ومن وقتها خرج صانع الألعاب المغربى من حسابات المدير الفنى للزمالك تماما.

وارتبط اسم اوناجم بالرحيل عن الزمالك بنهاية الموسم الجارى فى ظل هبوط مستواه وابتعاده عن المشاركة بشكل أساسى ورغبة اللاعب فى اللعب، بالإضافة إلى ارتباط اسمه بالانتقال للوداد المغربى.