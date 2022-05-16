شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي علاء يتقدم لسموحة أمام المصري البورسعيدي في الدقيقة 20.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حمدي علاء لاعب سموحة، في إحراز هدف التقدم لفريقه أمام المصري البورسعيدي في الدقيقة 20 ، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم تشكيل سموحة كل من:

حراسة المرمى : الهاني سليمان.

خط الدفاع: أحمد حكم – رجب نبيل – خالد عبد الفتاح – شريف رضا.

خط الوسط: حمدي علاء – محمد كناريا – حسين فيصل – صديق أوجولا.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي - مروان حمدي.

ويضم تشكيل المصري كل من:

حراسة المرمى : عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي – إسلام المزين – أحمد علاء – هيثم لعيوني.

خط الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى – حسن علي – محمد عنتر – محمد جريندو.

خط الهجوم: عمرو مرعي

سموحة يدخل مباراة اليوم وهو فى المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

بينما يدخل المصرى البورسعيدى المباراة بالنقطة 19 فى المركز الحادى عشر بترتيب جدول الدورى المصرى بعدما خاض 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 بينما خسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكهم مثلها.