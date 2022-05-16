اخبار الرياضه

حمدي علاء يتقدم لسموحة أمام المصري البورسعيدي في الدقيقة 20.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي علاء يتقدم لسموحة أمام المصري البورسعيدي في الدقيقة 20.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حمدي علاء لاعب سموحة، في إحراز هدف التقدم لفريقه أمام المصري البورسعيدي في الدقيقة 20 ، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الممتاز.

ويضم تشكيل سموحة كل من

حراسة المرمى : الهاني سليمان.

خط الدفاع: أحمد حكم – رجب نبيل – خالد عبد الفتاح – شريف رضا.

خط الوسط: حمدي علاء – محمد كناريا – حسين فيصل – صديق أوجولا.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي - مروان حمدي.

 

ويضم تشكيل المصري كل من

حراسة المرمى : عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي – إسلام المزين – أحمد علاء – هيثم لعيوني.

خط الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى – حسن علي – محمد عنتر – محمد جريندو.

خط الهجوم: عمرو مرعي

 

سموحة يدخل مباراة اليوم وهو فى المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

 

بينما يدخل المصرى البورسعيدى المباراة بالنقطة 19 فى المركز الحادى عشر بترتيب جدول الدورى المصرى بعدما خاض 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7  بينما خسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكهم مثلها.

 

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا