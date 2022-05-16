سيطرة تاريخية.. الأهلي بطلا لدوري السوبر للسلة باكتساح الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُوج الأهلي بطلًا لدوري السوبر للمحترفين لكرة السلة موسم 2021/2022 بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الخامسة ضمن سلسلة "best of 5" بنتيجة (88-75)، على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وحسم الأهلي المباراة الفاصلة لصالحه، لتنتهي السلسلة بنتيجة 3-2 للمارد الأحمر، ليُتوج بدوري السوبر للمحترفين لأول مرة منذ عام 2016 وللمرة السادسة في تاريخه، ويثأر من خسارة لقب النسخة قبل الماضية على يد الاتحاد السكندري عام 2020.

وحقق الأهلي بقيادة المدرب الإسباني أوجستي بوش العلامة الكاملة بعد السيطرة على جميع بطولات كرة السلة هذا الموسم في حدث تاريخي غير مسبوق للنادي، حيث تُوج بدوري السوبر، دوري المرتبط، كأس مصر، البطولة العربية وبطولة منطقة القاهرة.

وضمن الأهلي المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة أفريقيا لكرة السلة BAL للأندية والمقامة تحت رعاية NBA.

وتقمص إيهاب أمين لاعب الأهلي دور البطولة في المباراة الفاصلة احيث أحرز أكثر من 30 نقطة أمام الاتحاد السكندري.

وفاز الأهلي في المباريات، الثانية والثالثة والخامسة، بينما حقق الاتحاد الفوز في المباراتين الأولى والرابعة.

وكانت المباراة الأولى التي جمعت الفريقين انتهى الوقت الأصلي لها بنتيجة 75-75، ليتم اللجوء إلى وقت إضافي انتهى بفوز الاتحاد 86-77، فيما فاز الأهلي بالمواجهة الثانية بنتيجة 73-60 قبل أن يحسم اللقاء الثالث لصالحه بنتيجة 63-60، قبل أن يفوز الاتحاد باللقاء الرابع بنتيجة 85-75.

وأقيمت سلسلة نهائي دوري السوبر للسلة بنظام البلاي أوفس (Best of 5)، حيث يُتوج الفريق الفائز بثلاث مباريات بلقب البطولة.

ملخص المباراة:

انطلق اللقاء بسيطرة متبادلة من جانب الأهلي والاتحاد حتى نهاية الفترة الأولى التي حسمها التعادل بنتيجة (14-14).

أما الفترة الثانية فشهدت تفوقا للاتحاد السكندري، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (33-31) لصالح زعيم الثغر أمام الأهلي.

وبفضل ثلاثيات متتالية من إيهاب أمين نجم الأهلي، تمكن الفريق الأحمر من التقدم في النتيجة بفارق 13 نقطة خلال الفترة الثالثة التي انتهت (60-47).

واستمر تفوق الأهلي في الفترة الرابعة وسط سيطرة واضحة على المباراة، حتى أنهاها لصالحه بنتيجة (88-75).