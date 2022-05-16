إيهاب جلال يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المحترفين المبدئية في إطار الاستعدادات لمباراتي مصر ضد غينيا وأثيوبيا، ضمن تصفيات المؤهلة لكأس الأمم والمؤهلة نسخة 2023 بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الغيني في الخامس من الشهر المقبل، قبل مواجهة إثيوبيا في التاسع من الشهر نفسه.

وسيبدأ المنتخب المصري معسكره يوم 30 مايو الجاري بانضمام جميع اللاعبين المحليين باستثناء لاعبي الأهلي الذي سينضمون يوم 31 مايو نظرًا لخوضهم نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30.

ومن المقرر أن ينضم بعض المحترفين في الأول من يونيو المقبل، حيث بدأ الجهاز الفني مخاطبة أندية اللاعبين المحترفين طبقًا للائحة.

وشهدت قائمة المحترفين عودة أحمد حسن كوكا مهاجم قونيا سبور التركي بعد استبعاده خلال الفترة الماضية، فيما شهدت غياب أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي ومحمود كهربا جناح هاتاي سبور التركي.

وضمت القائمة 11 محترفًا على النحو التالي:

محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي

محمد النني – أرسنال الإنجليزي

محمود حسن تريزيجيه – باشاك شهير التركي

عمر مرموش – شتوتجارت الألماني

مصطفى محمد – جالاتا سراي التركي

أحمد حسن كوكا – قونيا سبور التركي

مصطفى فتحي – التعاون السعودي

أحمد حمدي – مونتريال الأمريكي

سام مرسي - إبسويتش تاون الإنجليزي

أحمد ياسر ريان – ألتاي سبور التركي

كريم حافظ – مالاتيا سبور التركي