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بتواجد 5 لاعبين من الأهلي.. التشكيل المثالي لإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تواجد 5 لاعبين من النادي الأهلي، في التشكيل المثالي في جولة الإياب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تعادل إيجابيا بنتيجة (2-2) مع وفاق سطيف الجزائري، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتواجد 5 لاعبين من الأهلي هم: ياسر إبراهيم، علي معلول، أليو ديانج، أحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

كما شهد التشكيل المثالي لجولة الإياب بنصف النهائي تواجد لاعبين من بترو أتلتيكو الأنجولي ومثلهما من فريقي وفاق سطيف الجزائري والوداد المغربي.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، لمواجهة الوداد المغربي في الـ30 من شهر مايو الجاري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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