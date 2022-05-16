تقارير: ليفربول يعود لسباق ضم مبابي.. هل يرحل صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية عودة نادي ليفربول لسباق التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وسط أنباء تشير إلى تعثر مفاوضات انتقاله إلى ريال مدريد هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن ريال مدريد يتمسك بالحصول على 50% من حقوق صورة اللاعب، وهو ما لا يناسب مبابي الذي يريد السيطرة عليها بشكل كامل.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول ظهر كخيار بديل للتعاقد مع هداف الدوري الفرنسي، وسيقدم فريق يورجن كلوب، الذي اعترف بإعجابه باللاعب الدولي الفرنسي، عرضًا أخيرًا لضمه.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن عملية ضم مبابي لن تكون بسيطة لليفربول، حيث سيعني وصوله إلى آنفيلد رحيل الدولي المصري محمد صلاح أو ساديو ماني لعدم كسر هيكل الأجور.

وينتهي عقد كل من صلاح وماني بالإضافة إلى روبرتو فيرمينو مع ليفربول في عام 2023، مما قد يفتح الباب أمام مبابي ليقود هجومًا جديدًا مع الكولومبي لويس دياز الذي انضم للريدز في يناير.

وقد يكون لنتيجة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي ستجمع بين ليفربول وريال مدريد يوم 28 مايو الجاري تأثيرا على قرار مبابي الذي ينتهي عقده مع باريس بنهاية شهر يونيو المقبل.

يذكر أن مبابي أعلن أمس الأحد على هامش تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي أنه على وشك الإعلان عن مستقبله سواء بالتجديد مع باريس سان جيرمان أو الرحيل إلى ناد آخر.