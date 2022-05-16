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بـ 10 لاعبين.. غزل المحلة يهزم إيسترن كومباني في الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حقق فريق غزل المحلة فوزًا صعبا على نظيره إيسترن كومباني، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري we المصري.

وجاء هدف المباراة لوحيد لصالح غزل المحلة في الدقيقة 18 بتسديدة صاروخية من أحمد الندري.

وشهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة 68، بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه محمد بازوكا لاعب غزل المحلة.

وبتلك النتيجة، رفع غزل المحلة رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، بينما تحمد رصيد غزل المحلة عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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