طائرة الأهلي تتوج ببطولة أفريقيا بفوز على الترجي وسط جماهيره

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توج النادي الأهلي بطلًا للبطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة (رجال) بعدما تفوق في المباراة النهائية على الترجي التونسي بثلاثة أشواط لواحد.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول من اللقاء بنتيجة 25-22، قبل أن يحسم الشوط الثاني بنفس النتيجة، بينما جاءت نتيجة الشوط الثالث لصالح الترجي 26-24.

واضطر الأهلي لخوض الشوط الرابع من المباراة، والذي نجح في حسمه لصالحه بنتيجة 25- 17 لينهي المواجهة لصالحه ويعلن تتويجه بالقب.

وكان الأهلي قد شارك في البطولة التي أقيمت في تونس كممثل وحيد عن مصر، بعدما اعتذر الزمالك عن التواجد في المنافسة.

ويعد هذا اللقب رقم 15 للنادي الأهلي والرابع على التوالي، بعدما قطع طلائع الجيش سلسلة تتويجه التي بدأت عام 2015، وعادت مرة أخرى في 2017.

ويتربع الأهلي على صدارة الأندية المتوجة بالبطولة برصيد 15 لقبًا، أمام الصفاقسي التونسي بستة ألقاب، ثم الزمالك والترجي بخمسة.

وتوج الأفريقي التونسي بثلاثة ألقاب، ومواطنه النجم ومولودية الجزائر الجزائري بلقبين، وأخيرًا طلائع الجيش ونصر حسين داي الجزائري بلقب واحد لكل فريق.

وكان آخر لقب حصل عليه الترجي في البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة في عام 2014.