مران الأهلي.. راحة لديانج وياسر إبراهيم.. وتدريبات استشفائية لحمدي فتحي وعبد المنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن
استأنف النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 في بطولة الدوري الممتاز.
وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، جلسة مع اللاعبين داخل الملعب للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة التي تبدأ بمباراة البنك الأهلي يوم الأربعاء المقبل.
وخاض الأهلي فقرة إحماء في بداية المران تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال ثم خاض الفريق فقرة تدريبات الكرة.
وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة أمس بعد العودة من الجزائر والانتهاء من مباراة وفاق سطيف في إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 وحسم الفريق تأهله لملاقاة الوداد المغربي في نهائي البطولة.
وخاض حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، ثنائي الفريق، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي.
وأدى حمدي فتحي جلسة في الجيم، فيما قام عبد المنعم بالجري حول الملعب، وذلك وفقًا للبرنامج الخاص بهما للتخلص من حالة الإجهاد.
وحصل أليو ديانح وياسر إبراهيم لاعبا الفريق، على راحة من مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وفقًا للرؤية الطبية بعد شكوى الثنائي عقب مباراة وفاق سطيف.
واشتكى ديانج من ألم في الركبة، فيما اشتكى ياسر إبراهيم من ألم في العضلة الخلفية، وأجرى الثنائي أشعة وعلى ضوء نتيجتها يتحدد البرنامج الخاص بهما وفرص مشاركتهما في التدريبات الجماعية.
واكتفى ديانج وياسر إبراهيم بجلستي علاج طبيعي وتدريبات في الجيم على هامش مران الفريق، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي.