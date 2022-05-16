مران الأهلي.. راحة لديانج وياسر إبراهيم.. وتدريبات استشفائية لحمدي فتحي وعبد المنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

استأنف النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، جلسة مع اللاعبين داخل الملعب للحديث عن تحديات ‏المرحلة المقبلة التي تبدأ بمباراة البنك الأهلي يوم الأربعاء المقبل.‏

وخاض الأهلي فقرة إحماء في بداية المران تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال ثم خاض الفريق فقرة ‏تدريبات الكرة.‏

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة أمس بعد العودة من الجزائر والانتهاء من مباراة وفاق ‏سطيف في إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 ‏وحسم الفريق تأهله لملاقاة الوداد المغربي في نهائي البطولة.

وخاض حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، ثنائي الفريق، تدريبات ‏استشفائية على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏البنك الأهلي.

وأدى حمدي فتحي جلسة في الجيم، فيما قام عبد المنعم بالجري حول الملعب، وذلك وفقًا ‏للبرنامج الخاص بهما للتخلص من حالة الإجهاد.‏

وحصل أليو ديانح وياسر إبراهيم لاعبا الفريق، على راحة من ‏مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وفقًا للرؤية الطبية بعد شكوى الثنائي عقب ‏مباراة وفاق سطيف.‏

واشتكى ديانج من ألم في الركبة، فيما اشتكى ياسر إبراهيم من ألم في العضلة الخلفية، وأجرى ‏الثنائي أشعة وعلى ضوء نتيجتها يتحدد البرنامج الخاص بهما وفرص مشاركتهما في ‏التدريبات الجماعية.‏

واكتفى ديانج وياسر إبراهيم بجلستي علاج طبيعي وتدريبات في الجيم على هامش مران الفريق، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي.