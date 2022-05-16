السادسة عالميا.. التونسية أُنس جابر تحقق إنجازاً جديداً

المنامة - ياسر ابراهيم - باتت التونسية أنس جابر، أعلى لاعبة عربية في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي ايه" للتنس، بعد ارتقائها، الاثنين، إلى المركز السادس، الأفضل في مسيرتها في أعقاب وصولها، الأحد، إلى نهائي دورة روما للألف على الملاعب الترابية.

وتقدّم جابر، أول عربية دخلت لائحة العشر الأوليات في العالم العام الماضي، هذا العام مستويات مميزة، وذلك بعد أن توجت قبل عشرة أيام بلقب دورة مدريد للألف، الأكبر في مسيرتها، الثاني بعد برمنغهام الإنكليزية العام الماضي.

ووصلت الأحد، إلى نهائي دورة روما الذي خسرته ضد المصنفة أولى عالميًا، البولندية إيغا شفيونتيك، بعد مشوار شاق الى المباراة القمة.

وسبق لها أن بلغت هذا العام نهائي دورة تشارلستون الأميركية الذي خسرته ضد السويسرية بليندا بنتشيتش.

وعطفًا على المستويات التي تقدمها مؤخرًا، ستكون جابر (27 عامًا) من أبرز المرشحات لبلوغ نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في 22 مايو الحالي.

وتقدمت التونسية إلى المركز السادس على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا، التي تراجعت إلى الثامن، فيما تقدمت أيضًا البيلاروسية أرينا سابالينكا مركزًا الى السابع، في التغييرات الثلاثة على قائمة العشر الاوليات.

وتغرد شفيونتيك خارج السرب بعد لقبها الخامس هذا العام، أربعة منها في دورات الألف، بعد الدوحة وإنديان ويليز وميامي.

ولدى الرجال، يتمسك الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بالصدارة بعد أن حقق الأحد لقبه السادس في دورة روما للماسترز بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، مؤكدًا أنه جاهز للدفاع عن لقبه في رولان غاروس.

وتقدّم اليوناني من جهته إلى المركز الرابع على حساب الإسباني رافايل نادال، الذي خرج من الدور ثمن النهائي في روما بعد معاناته من إصابة في القدم في المباراة التي خسرها ضد الكندي دينيس شابوفالوف، وسط ترقب لجاهزيته لبطولة فرنسا المفتوحة التي أحرز لقبها 13 مرة (رقم قياسي).

فرانس برس