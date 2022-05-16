الامارات | الإمارات تكسب البحرين بكرة السلة في افتتاح دورة الألعاب الخليجية

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تكسب البحرين بكرة السلة في افتتاح دورة الألعاب الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الوطني لكرة السلة انتصاراً مستحقاً على نظيره البحريني، جاء بفارق خمسة نقاط وبنتيجة (71-66)، في مباراة جمعتهما اليوم الاثنين، في افتتاح منافسات كرة السلة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، المقامة حالياً في الكويت وتمتد حتى 31 مايو الجاري.

ونجح المنتخب الوطني في قلب تأخره أمام نظيره البحريني مع نهاية الربع الأول "9-19"، بعد أن استعاد لاعبي "الأبيض" اتزانهم، وفرض إيقاعهم على باقي مجريات المباراة، قادتهم إلى نيل الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث ومن ثم الرابع بواقع "24-15 و20-15 و18-15"، والفوز بالمباراة.

ويلتقي المنتخب الوطني يوم غدٍ نظيره السعودي وذلك لحساب الجولة الثانية من الدور التمهيدي، على يدخل "الأبيض" يوم الأربعاء مرحلة الراحة، ويستكمل الدور التمهيدي يوم الجمعة بلقاء صاحب الضيافة المنتخب الكويتي، ويسدل الستار عن مبارياته في هذا الدور مساء السبت المقبل بلقاء المنتخب القطري.

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