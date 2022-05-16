أنس جابر.. أعلى لاعبة عربية في تصنيف رابطة التنس

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وتقدم جابر، أول عربية دخلت لائحة العشر الأول في العالم العام الماضي، مستويات مميزة هذا العام، وذلك بعد أن توجت منذ عشرة أيام بلقب دورة مدريد للألف، الأكبر في مسيرتها والثاني بعد برمنغهام الإنجليزية العام الماضي.ووصلت الأحد إلى نهائي دورة روما الذي خسرته ضد المصنفة الأولى عالميا البولندية إيغا شفيونتيك بعد مشوار شاق إلى المباراة القمة.
وسبق لها أن بلغت هذا العام نهائي دورة تشارلستون الأمريكية خسرته ضد السويسرية بليندا بنتشيتش.
وعطفا على المستويات التي تقدمها مؤخرا، ستكون جابر (27 عاما) من أبرز المرشحات لبلوغ نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في 22 مايو الحالي.
وتقدمت التونسية إلى المركز السادس على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا التي تراجعت إلى الثامن، فيما تقدمت أيضا البيلاروسية أرينا سابالينكا مركزا إلى السابع، في التغييرات الثلاثة على قائمة العشر الأوليات.
وتغرد شفيونتيك خارج السرب بعد لقبها الخامس هذا العام، أربعة منها في دورات الألف بعد الدوحة وإنديان ويليز وميامي.
ولدى الرجال، يتمسك الصربي نوفاك دجوكوفيتش بالصدارة بعد أن حقق الأحد لقبه السادس في دورة روما للماسترز بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، مؤكدا أنه جاهز للدفاع عن لقبه في رولان غاروس.
وتقدم اليوناني إلى المركز الرابع على حساب الإسباني رافائيل نادال الذي خرج من الدور ثمن النهائي في روما بعد معاناته من إصابة في القدم في المباراة التي خسرها ضد الكندي دينيس شابوفالوف وسط ترقب لجهوزيته لفرنسا المفتوحة التي أحرز لقبها 13 مرة (رقم قياسي).
تصنيف اللاعبات:
- الصربي نوفاك دجوكوفيتش نقطة
- الروسي دانييل مدفيديف
- الألماني ألكسندر زفيريف
- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس
- الإسباني رافائيل نادال
- الإسباني كارلوس ألكاراس
- الروسي أندري روبليف
- النرويجي كاسبر رود
- الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم
- الإيطالي ماتيو بيريتيني
تصنيف اللاعبين الأوائل:
- البولندية إيغا شفيونتيك
- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا
- الإسبانية باولا بادوسا
- اليونانية ماريا ساكّاري
- الإستونية أنيت كونتافيت
- التونسية أنس جابر
- البيلاروسية أرينا سابالينكا
- التشيكية كارولينا بليشكوفا
- الأمريكية دانيال كولينز
- الإسبانية غاربينيي موغوروسا
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