حارس إنجلترا بن فوستر يغادر واتفورد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد حارس مرمى المنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق بن فوستر أنه سيرحل عن صفوف واتفورد بنهاية الموسم، وذلك بعد هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري البطولة الإنجليزية.

وكان بن فوستر 39 (عاما) قد عاد إلى واتفورد قادما من ويست برومويتش ألبيون في صيف عام 2018، لكنه قرر الرحيل وعدم مشاركة الفريق في رحلة السعي للعودة إلى الدوري الممتاز، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال بن فوستر عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس «الصعود والهبوط والجيد والسيئ والقبيح... كلها أجزاء من الرحلة!».

وأضاف «وقتي مع واتفورد قد انتهى، لكن كل الشكر على الدعم والحب الذي تلقيته من الجماهير واللاعبين والمسؤولين خلال ستة أعوام قضيتها مع النادي، كان أمرا هائلا!».

وأضاف «أتطلع إلى ما سيحمله الموسم المقبل».

وكان فوستر قد بدأ مسيرته الاحترافية مع ستوك سيتي وانتقل إلى مانشستر يونايتد في يوليو 2005، لكنه انتقل على سبيل الإعارة إلى واتفورد.

وبعدها لعب لكل من برمنجهام وويست برومويتش ألبيون قبل العودة لواتفورد، وخاض آخر مباراة من مبارياته الثماني الدولية خلال كأس العالم 2014، وكانت أمام كوستاريكا.

وشارك بن فوستر في 27 مباراة مع واتفورد هذا الموسم، آخرها التي انتهت بهزيمة الفريق على ملعبه أمام ليستر سيتي 1 / 5 أمس الأول.