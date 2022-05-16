شكرا لقرائتكم خبر سجن مهاجم المنتخب الفرنسي فيريل 5 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى المهاجم السابق للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، توني فيريل عقوبة الحبس لمدة خمسة أعوام مع إيقاف تنفيذ عامين من فترة العقوبة، بسبب إطلاق النار على الحراس في أحد المراقص في عام 2011.

وفرضت محكمة مدينة نانسي الفرنسية، أمس، عقوبات حبس ضد ثلاثة من أشقاء فيريل لفترات تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام.

وأدين الأشقاء الأربعة بالهجوم بأسلحة نارية على أفراد الأمن في مرقص بالقرب من مدينة نانسي في أكتوبر 2011، بعد أن تم طردهم.

وقال أفراد الأمن «إن الأشقاء كانوا يتناولون المشروبات الكحولية على ساحة الرقص، وهو أمر محظور».

وتعرض ثلاثة من أفراد الأمن لإصابات خلال الهجوم، لكن أيا من الإصابات لم تكن مهددة للحياة.

وينفي الأشقاء قيامهم بإطلاق النار.

وبدأ فيريل (49 عاما) مسيرته الاحترافية مع فريق نانسي، ثم توج بعدها مع فريق لنس بلقب الدوري الفرنسي عام 1998، كما أحرز اللقب مع ليون عام 2003، وشارك في 8 مباريات دولية بين عامي 1998 و2000.