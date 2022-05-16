شكرا لقرائتكم خبر مع تبقي جولتين ..العدالة يتأهب لانتزاع الصدارة أمام الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفتتح مساء اليوم منافسات الجولة السادسة والثلاثين من دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم، وذلك بـ5 مواجهات تتباين فيها الطموحات والآمال مع احتدام المنافسة بصورة مشوقة بين خماسي المقدمة، بحثا عن مقاعد الصعود الثلاثة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك بين أندية القاع هربا من مقاعد الهبوط الثلاثة المتبقية ومرافقة فريقي الكوكب وبيشة الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية، في ظل فارق النقطة الواحدة بين غالبية الفرق ومع تبقي جولتين فقط من ختام المسابقة.

وتأتي أبرز المواجهات القوية لهذه الجولة بين الوصيف والمتصدر، حينما يستقبل العدالة ضيفه الخليج على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ويأتي العدالة وصيفا برصيد 61 نقطة، فيما يأتي الخليج متصدرا أيضا برصيد 61 نقطة.

ويستضيف الشعلة نظيره الوحدة على ملعبه في الخرج في مواجهة لا تقل إثارة وصعوبة، حيث يحتل الشعلة المرتبة الثانية عشرة برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره جدة، بينما يحتل الوحدة المرتبة الرابعة برصيد 58 نقطة.

وعلى ملعبه في المدينة المنورة، يستقبل أحد السابع برصيد 53 نقطة ضيفه النهضة الثامن عشر برصيد 37 نقطة.

ويلتقي الساحل مع نظيره الكوكب على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، الساحل صاحب المرتبة الرابعة عشرة برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره العين، في حين الكوكب الهابط صاحب المرتبة التاسعة برصيد 26 نقطة.

ويحل الخلود ضيفا على جدة في لقاء يقام على ملعب نادي الأهلي، ويأتي جدة في المرتبة الثالثة عشرة برصيد 43 نقطة، في المقابل يأتي الخلود في المرتبة الثامنة برصيد 52 نقطة.

إحصاءات وأرقام من دوري يلو:







أقوى الفرق هجوما الخليج بـ50 هدفا، بينما الأضعف هجوما بيشة بـ25



أقوى الفرق دفاعا الوحدة بـ26 هدفا، بينما الأضعف دفاعا الدرعية بـ50 هدفا



أكثر الفرق فوزا الخليج والعدالة والجبلين بـ17 انتصارا، فيما الأقل فوزا الكوكب بـ4



أكثر الفرق تعادلا الشعلة بـ16 تعادلا



أكثر الفرق خسارة بيشة بـ20 خسارة، بينما الأقل الوحدة بـ7



ارتفع عدد البطاقة الحمراء حتى الآن إلى 94 بطاقة



احتسبت حتى الآن 122 ركلة جزاء، أحرزت منها 100 ركلة، و22 مهدرة



ارتفع رصيد الأهداف المحرزة في الدوري حتى الآن إلى 757 هدفا



بلغ عدد مرات الفوز حتى الآن داخل الأرض 129 انتصارا، بينما بلغ عددها خارج الأرض 104 انتصارات



أجريت حتى الآن 350 مباراة، انتهت منها 233 بالفوز، و117 بالتعادل، منها 71 إيجابيا، و46 سلبيا



ترتيب هدافي دوري يلو لأندية الدرجة الأولى:

المرتبة اللاعب الفريق العنصر الجنسية عدد الأهداف

1 إسلام آندريا أحد أجنبي مدغشقري 25 هدفا

2 وليم بريير الساحل أجنبي برازيلي 18 هدفا

3 مامادو سورو الخليج أجنبي إيفواري 16 هدفا

4 أدريانو باردال هجر أجنبي برازيلي 13 هدفا

5 موديبو مايقا هجر أجنبي مالي 13 هدفا

اللاعبون المسجلون للأهداف حتى الآن:





المحلي 319 هدفا



الأجانب 425 هدفا



المواليد 10 أهداف



عدد أهداف الدوري للشوطين حتى الآن:





الشوط الأول 336 هدفا



الشوط الثاني 418 هدفا



إحصائية المدربين في دوري يلو حتى الآن:





المستمر 2



المغادر 27



الموقت 9



البديل 26



أكثر الفرق حصولا على ركلات الجزاء:

الفريق عدد الركلات مسجلة مهدرة المرتبة

الجبلين 14 12 2 الأولى

أحد 10 9 1 الثانية

الأخدود 10 8 2 الثالثة

الجيل 10 7 3 الرابعة

أكثر الفرق حصولا على البطاقات الحمراء:

الفريق عدد البطاقات المرتبة

النهضة 8 الأولى

الكوكب 7 الثانية

الشعلة 7 الثانية