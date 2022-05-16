شكرا لقرائتكم خبر 3 مواسم شهدت نتائج مخيبة للأهلي في دوري المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد خوضه 26 جولة من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يحتل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المركز العاشر في سلم الترتيب العام لفرق الدوري، جامعا 29 نقطة.

ويعد المركز العاشر هو الأسوأ للفريق إذا استمر به حتى نهاية الموسم الحالي منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2007-2008، حيث لم يتبق على النهاية سوى 4 جولات.

وكان المركز الثامن هو أسوأ مركز ختم به الأهلي موسمه خلال الـ14 موسما الماضية، وقد حقق ذلك مرتين، كانت الأولى في موسم 2007-2008، بينما كانت الثانية بالموسم الماضي 2020-2021 وهي بداية الانتكاسة للفريق واستمرت لهذا الموسم ولم يستطع الخروج من دوامة تراجع النتائج حتى وجد نفسه منافسا على مراكز الخطر المؤدية للهبوط إلى الدرجة الأولى.

وقد شهد الدوري السعودي للمحترفين ثلاث فترات، حيث بدأ موسم 2007-2008 بمشاركة 12 فريقا واستمرت ثلاثة مواسم، وكان الأول هو الأقل نقاطا للأهلي بواقع 26 بنهاية الموسم من 22 مباراة.

وجاء بعد ذلك قرار زيادة الأندية إلى 14 فريقا في موسم 2010-2011 مستمرا ثمانية مواسم حتى 2017-2018، وكان موسم 2010-2011 هو الأقل نقاطا خلال هذه الفترة بعد أن جمع 37 نقطة بنهاية الموسم من 26 مباراة.

وشهد موسم 2018-2019 قرارا بزيادة الأندية إلى 16 فريقا واستمر ذلك إلى الآن، ويعد الموسم الحالي هو الأسوأ للأهلي بعد أن جمع 29 نقطة قبل أربع جولات من النهاية.

أسوأ مواسم الأهلي خلال فترات دوري المحترفين:





الفترة الأولى : 12 فريقا 2007-2008 إلى 2009-2010:



الموسم الأسوأ 2007-2008

جمع 26 نقطة

حقق المركز الثامن







الفترة الثانية : 14 فريقا 2010-2011 إلى 2017-2018:



الموسم الأسوأ 2010-2011

جمع 37 نقطة

حقق المركز السادس







الفترة الثالثة : 16 فريقا 2018-2019 و حتى الآن:



الموسم الأسوأ الحالي

جمع 29 نقطة قبل 4 جولات من النهاية

يحتل المركز العاشر