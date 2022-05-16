شكرا لقرائتكم خبر جازان تحتضن بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقام البطولة بمشاركة 7 منتخبات وهي الإمارات، الكويت، البحرين، عمان، فلسطين ولبنان، بجانب السعودية صاحبة الضيافة.وقد أوقعت القرعة المنتخب السعودي على رأس المجموعة الثانية مع البحرين وفلسطين.
وضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات، الكويت، عمان ولبنان.
ومن المقرر أن تنطلق المنافسات الأربعاء المقبل، بإقامة 3 مواجهات تجمع بين السعودية وفلسطين، والإمارات ضد عمان والكويت أمام لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر جازان تحتضن بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.