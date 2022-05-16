شكرا لقرائتكم خبر جازان تحتضن بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف مدينة جازان بطولة اتحاد غرب آسيا للكرة الشاطئية، خلال الفترة من 18 حتى 23 مايو الحالي.

وتقام البطولة بمشاركة 7 منتخبات وهي الإمارات، الكويت، البحرين، عمان، فلسطين ولبنان، بجانب السعودية صاحبة الضيافة.

وقد أوقعت القرعة المنتخب السعودي على رأس المجموعة الثانية مع البحرين وفلسطين.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات، الكويت، عمان ولبنان.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسات الأربعاء المقبل، بإقامة 3 مواجهات تجمع بين السعودية وفلسطين، والإمارات ضد عمان والكويت أمام لبنان.