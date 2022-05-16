شكرا لقرائتكم خبر اختتام دوري مدارس تعليم الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسبق ذلك نهائي دوري المرحلة المتوسطة، حيث حققت مدرسة آل موسى المتوسطة بقيادة محمد السبيحي لقب دوري المدارس للمنطقة بعد فوزها بركلات الترجيح 5 / 4 على متوسطة خدعة، وتسلمها الكأس والميداليات الذهبية.وكرم مدير ثانوية الملك فهد عبدالله العليان، فريق المدرسة نظير جهودهم، كما شكر معلم التربية البدنية والإداريين والمعلمين وأولياء الأمور الذين تعاونوا ووقفوا مع أبنائهم الطلاب، متمنيا أن تتواصل الانتصارات في مشاركاتهم القادمة باسم المنطقة.
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