اختتام دوري مدارس تعليم الباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت ثانوية الملك فهد ببني سار بقيادة مدربها ماجد الوزاب بالفوز ببطولة دوري كرة القدم لتعليم منطقة الباحة بعد فوزهم في اللقاء النهائي على مدرسة الغوث بثلاثية لهدف وحيد، وقد سجل الأهداف مشاري أحمد ووسام عبدالرحمن (هدفين)، ليتسلم الفريق الكأس والميداليات الذهبية من رئيس قسم التربية الرياضية صالح عطية.

وسبق ذلك نهائي دوري المرحلة المتوسطة، حيث حققت مدرسة آل موسى المتوسطة بقيادة محمد السبيحي لقب دوري المدارس للمنطقة بعد فوزها بركلات الترجيح 5 / 4 على متوسطة خدعة، وتسلمها الكأس والميداليات الذهبية.

وكرم مدير ثانوية الملك فهد عبدالله العليان، فريق المدرسة نظير جهودهم، كما شكر معلم التربية البدنية والإداريين والمعلمين وأولياء الأمور الذين تعاونوا ووقفوا مع أبنائهم الطلاب، متمنيا أن تتواصل الانتصارات في مشاركاتهم القادمة باسم المنطقة.