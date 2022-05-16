اخبار الرياضه

شاهد فرحة لاعبي الأهلي الجنونية عقب التتويج ببطولة أفريقيا للطائرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة لاعبي الأهلي الجنونية عقب التتويج ببطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري في فرحة عارمة عقب التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية فى النسخة التى اختتمت بتونس بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى النهائى.

 

 

وتُوج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى، بلقب بطولة أفريقيا للأندية فى النسخة التى اختتمت بتونس بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى النهائى.

 

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 3/0، فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس.

 

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره الجمارك النيجيري بنتيجة 3 /0 فى ربع نهائى البطولة. 

 

ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره Mwu الإثيوبى بنتيجة 3/0، فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا لأندية الرجال المقامة فى تونس.

 

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار ثانى مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس بعد  الفوز بأول مواجهاته بالمنافسة أمام القليبى التونسى بنتيجة 3 /0 الأحد قبل الماضى.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا