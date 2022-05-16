شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة لاعبي الأهلي الجنونية عقب التتويج ببطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري في فرحة عارمة عقب التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية فى النسخة التى اختتمت بتونس بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى النهائى.

وتُوج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى، بلقب بطولة أفريقيا للأندية فى النسخة التى اختتمت بتونس بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى النهائى.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 3/0، فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره الجمارك النيجيري بنتيجة 3 /0 فى ربع نهائى البطولة.

ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره Mwu الإثيوبى بنتيجة 3/0، فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا لأندية الرجال المقامة فى تونس.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار ثانى مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس بعد الفوز بأول مواجهاته بالمنافسة أمام القليبى التونسى بنتيجة 3 /0 الأحد قبل الماضى.