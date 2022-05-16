شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني يعلن تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التونسي معين الشعبانى، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة سموحة بعد قليل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدورى الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل المصرى البورسعيدي:

عصام ثروت ، كريم العراقي ، حسن علي ، فريد شوقي ، هيثم لعيوني ، عمرو مرعي ، جريندو ، أحمد علاء ، محمد عنتر ، إسلام المزين ، عمرو موسي.

يدخل المصرى البورسعيدى المباراة بالنقطة 19 فى المركز الحادى عشر بترتيب جدول الدورى المصرى، بعدما خاض 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 بينما خسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكهم مثلها.