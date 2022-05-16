شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهزم إيسترن كومبانى بهدف الندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق غزل المحلة فى تحقيق فوز غال وثمين على منافسه إيسترن كومبانى بهدف دون رد، أحرزه أحمد الندرى بالشوط الأول في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المحلة، في إطار مباريات الجولة الـ19 للدورى، ليرتفع رصيد المحلة إلى 24 نقطة فى المركز التاسع بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد إيسترن عند 11 نقطة فى المركز قبل الأخير بالدورى ويتعقد موقفه كثيرا فى البقاء بالمسابقة.

وامتلك لاعبو المحلة زمام الشوط الأول تماما ودانت لهم السيطرة بشكل كبير بفضل تحركات لاعبو الوسط أحمد الندرى وباولن فوافى ووليد مصطفى ومن امامهم عبده يحيي الذين مثلوا خطورة كبيرة على مرمى أحمد دعدور حارس مرمى الضيوف.

في المقابل اعتمد ايسترن كومبانى على الهجمات المرتدة عن طريق احمد متعب وبن عيفية وأحمد أمين أوفا إلا أن ثلاثى الدفاع المحلاوى بازوكا وفتح الله وخالد سامى نجحوا في إفسادها قبل وصولها لحارس مرمى الفريق عمرو شعبان ليطلق أحمد حمدى حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم زعيم الغربية على إيسترن كومبانى بهدف دون رد.

وفى الشوط الثانى نشط لاعبو إيسترن كومبانى وضغطوا بطول الملعب من أجل إدراك هدف التعادل بفضل التغييرات الهجومية التي أجراها علاء عبد العال، المدير الفني للفريق، ولكن قابله دفاع محكم من لاعبى غزل المحلة الذين حاولوا إحراز الهدف الثانى لتأمين النتيجة.

وفى الدقيقة 68 أشهر أحمد حمدى حكم اللقاء الكارت الأحمر في وجه سيد بازوكا، مدافع المحلة، لحصوله على إنذارين بسبب الخشونة المتعمدة مع لاعبى إيسترن كومبانى ليمتلك لاعبو الأخير مجريات المباراة تماما.

وضغط لاعبو إيسترن كومبانى بكل قوة في الـ10 دقائق الأخيرة من اللقاء، في الوقت الذى أجرى فيه مصطفى عبده المدير الفني للمحلة بعض التغييرات الدفاعية للحفاظ على النتيجة وخطف الثلاث نقاط.