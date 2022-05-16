شكرا لقرائتكم خبر عن عودة رجال طائرة الأهلى بكأس البطولة الأفريقية للقاهرة يوم الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة بلقب بطولة أفريقيا للأندية فى النسخة التى اختتمت بتونس بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 1/3 فى النهائى عصر الأربعاء. تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 0/3 فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس. وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره الجمارك النيجيري بنتيجة 3 /0 فى ربع نهائى البطولة. ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره Mwu الإثيوبى بنتيجة 3/0 فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا لأندية الرجال المقامة فى تونس. وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 0/3، فى إطار ثانى مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس، بعد الفوز بأولى مواجهاته بالمنافسة أمام القليبى التونسى بنتيجة 3 /0 الأحد قبل الماضى.