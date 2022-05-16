اخبار الرياضه

عودة رجال طائرة الأهلى بكأس البطولة الأفريقية للقاهرة يوم الأربعاء المقبل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة رجال طائرة الأهلى بكأس البطولة الأفريقية للقاهرة يوم الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة بلقب بطولة أفريقيا للأندية فى النسخة التى اختتمت بتونس بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 1/3 فى النهائى عصر الأربعاء.

 

تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى  إلى النهائى بالفوز على نظيره ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 0/3 فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس.

 

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره الجمارك النيجيري بنتيجة 3 /0 فى ربع نهائى البطولة. 

 

ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره Mwu الإثيوبى بنتيجة 3/0 فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا لأندية الرجال المقامة فى تونس.

 

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 0/3، فى إطار ثانى مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس، بعد الفوز بأولى مواجهاته بالمنافسة أمام القليبى التونسى بنتيجة 3 /0 الأحد قبل الماضى.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا