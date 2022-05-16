شكرا لقرائتكم خبر عن البديل يحسم مصير 5 لاعبين في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك على تأجيل مصير بعض اللاعبين، سواء بالبقاء أو الرحيل نهاية الموسم الحالي، وذلك وفقا لإمكانية التعاقد مع بديل سوبر في المراكز التي يشغلها هؤلاء اللاعبين، وهو ما سيتحدد مع نهاية الموسم الحالي عقب رفع الإيقاف ومنع الزمالك من القيد.

تأتي قائمة اللاعبين التي لم يتحدد مصيرها حتى الآن لتضم كلا من: محمد أشرف روقا، لاعب وسط الفريق، وحمزة المثلوثي الظهير الأيمن، وإسلام جابر لاعب الوسط، وعمر السعيد وسيف الجزيري المهاجمان.

في نفس السياق كشف مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك عن وجود مفاوضات مع ظهير أيمن مميز في الدوري المصري، وكذلك لاعبان بخط الوسط، بخلاف مهاجم أفريقي وآخر محلي، وفي حالة نجاح إدارة النادي في التعاقد مع هؤلاء اللاعبين سيتم قيدهم علي حساب الخماسي المتواجد حاليا.

من ناحية أخرى بدأ مسئولو نادى الزمالك التحرك لحسم صفقة النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبي، خاصة بعدما ظهر اللاعب بمستوى متميز مؤخرا، وأصبح محط أنظار معظم أندية الدورى الممتاز.

ويرغب الزمالك فى حسم صفقة جون إيبوكا وضم اللاعب من إنبى، قبل الأهلى الذى تحرك هو الآخر لحسم الصفقة لصالحه، خاصة أن الزمالك كان سبق الأحمر فى التحرك نحو ضم اللاعب.

ونجح إيبوكا فى لفت الأنظار بشدة بعد تألقه اللافت بقميص إنبي هذا الموسم ونجاحه في إحراز 9 أهداف حتي الآن ليدخل المنافسة على لقب هداف الدوري بعد ملاحقته لمتصدر قائمة الهدافين أحمد سيد زيزو والذي أحرز حتي الآن 11 هدفا.

ويعتبر إيبوكا صاحب الـ25 عاما من أبرز الأجانب في الدوري المصري، حيث يؤدي بشكل جيد تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان من الموسم الماضي.