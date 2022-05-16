شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتهاء الدورى المصرى بعد إعلان جدول البطولة كاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات برابطة أندية الدوري الممتاز، مواعيد باقي مباريات الدوري حتى نهايته يومى 29 و30 أغسطس المقبل، وهو موعد انتهاء الدورى المصرى هذا الموسم.

كما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن مواعيد بطولتي كأس مصر، حيث تم تحديد يوم 21 يوليو موعدًا لنهائي بطولة كأس مصر لموسم 2020 / 2021.

كما تم تحديد يوم 2 يوليو موعدًا لمباراة الدور قبل النهائي لكأس مصر باستاد القاهرة، حيث ينتظر فريق بتروجت الفائز من فريقي الأهلي و بيراميدز.

فيما حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة 12 يونيو المقبل موعدًا لمباراة النادى الأهلى أمام المصرى بالسلوم فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالى باستاد السلام، بينما يلتقى الزمالك نظيره الداخلية فى نفس الدور 13 يونيو باستاد القاهرة.

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الحالى 2021 - 2022 فى الفترة من 3 حتى 8 يوليو المقبل.