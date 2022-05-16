شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يهنئ رجال الطائرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي، بعد التتويج ببطولة أفريقيا للأندية على حساب الترجي التونسي الشقيق.

وأشاد مجلس الإدارة بالأداء المتميز للاعبي «رجال طائرة الأهلي» على مدار البطولة، خاصة المباراة الختامية التي انتهت منذ قليل وبذل فيها جميع عناصر الفريق جهودًا كبيرة، واستحقوا اللقب عن جدارة.

وعبر مجلس إدارة الأهلي عن تقديره للروح العالية للاعبين وإصرارهم على الفوز بالبطولة وإسعاد جماهيرهم الغالية، التي تستحق كل التحية، مؤكدًا أنه كان على ثقة بأن هؤلاء اللاعبين وجهازهم الفني لن يتأثروا بالتعثر الطارئ لمسيرتهم في البطولات المحلية، ولذا اجتمع مع منظومة الفريق بالكامل للتأكيد على دعمه وثقته في قدرتهم على تجاوز هذا التعثر واستعادة مسيرة الانتصارات والبطولات ورفع اسم ناديهم مرة أخرى، وهو ما حدث بالفعل في البطولة الإفريقية التي جرت فاعلياتها على الأراضي التونسية.

وأكد مجلس إدارة الأهلي أن هذا الفوز يحمل الجميع مسئولية كبيرة لبذل المزيد من الجهد والتألق في كل التحديات التي تنتظر الفريق في المرحلة المقبلة، وبما يتناسب مع قيمة الأهلي وتاريخه الكبير.