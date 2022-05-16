شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر تدريبى لأسوان بالقاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد مصطفى بيبو، المدير الفنى لأسوان، على إقامة معسكر مغلق للفريق بالقاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك المرتقبة المقرر لها 23 مايو الجارى فى نصف نهائي بطولة كأس مصر للعام الماضي.

واتفق الجهاز الفني مع مجلس إدارة نادي أسوان بقيادة المستشار الشافعي صالح علي الدخول في معسكر مغلق بالقاهرة بداية من 19 مايو وحتي موعد مباراة الزمالك يوم 23 لتجهيز اللاعبين لتلك المباراة المرتقبة أمام نادي الزمالك.

ويسعي أسوان لاستغلال نشوة الصعود للدوري الممتاز لتحقيق إنجاز جديد للنادي بالوصول لنهائي كأس مصر علي حساب الزمالك متصدر الدوري الممتاز حاليا.

وكانت لجنة مسابقات القسم الثاني قد أجلت مباراة أسوان أمام الألومنيوم في الجولة 28 من أجل انشغال فريق أسوان بالتحضير للقاء الزمالك في كأس مصر .

يذكر أن أسوان صعد من قبل لنهائي كأس مصر وخسر من الأهلي في موسم 1991_1992.